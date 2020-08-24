Fatih Terim'den sürpriz! İşte Arda Turan'ın yeni mevkisi...

Orta saha takviyesi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uzun yıllar sonra yuvasına dönen Arda Turan'ı 8 numara olarak deniyor.
Galatasaray kariyerinde kanatlar ve forvet arkasında görev yapan, Atletico Madrid'de de kanatlarda oynayan tecrübeli futbolcu, Barcelona'da zaman zaman orta sahanın göbeğinde oynamıştı.
Uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda'nın maç temposunu kazandığı takdirde bu bölgede önemli işler yapabileceğine inanan Terim'in tecrübeli futbolcuyla özel olarak ilgilendiği de öğrenildi.
Transferi sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Arda Turan fizik olarak kariyerinin en fit döneminde olduğunu belirtmişti. Yaklaşık 6 aydır bireysel antrenörle yeni sezona hazırlanan Arda, Atletico Madrid'deki kilosuna indiğini ve yağ oranının ise o dönemden de düşük olduğunu dile getirmişti. (Habertürk)
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