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Fatih Terim'den sürpriz! İşte Arda Turan'ın yeni mevkisi...

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Florya'da devam ederken Kovid-19 önlemleri nedeniyle çalışmalar basına kapalı şekilde devam ediyor. Fatih Terim'in ise kapalı kapılar ardında bir sürpriz denediği ortaya çıktı.

Fatih Terim'den sürpriz! İşte Arda Turan'ın yeni mevkisi...

Orta saha takviyesi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uzun yıllar sonra yuvasına dönen Arda Turan'ı 8 numara olarak deniyor.

Galatasaray kariyerinde kanatlar ve forvet arkasında görev yapan, Atletico Madrid'de de kanatlarda oynayan tecrübeli futbolcu, Barcelona'da zaman zaman orta sahanın göbeğinde oynamıştı.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda'nın maç temposunu kazandığı takdirde bu bölgede önemli işler yapabileceğine inanan Terim'in tecrübeli futbolcuyla özel olarak ilgilendiği de öğrenildi.

"KARİYERİMİN EN FİT DÖNEMİNDEYİM" DEMİŞTİ

Transferi sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Arda Turan fizik olarak kariyerinin en fit döneminde olduğunu belirtmişti. Yaklaşık 6 aydır bireysel antrenörle yeni sezona hazırlanan Arda, Atletico Madrid'deki kilosuna indiğini ve yağ oranının ise o dönemden de düşük olduğunu dile getirmişti. (Habertürk)

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