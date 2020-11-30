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Fatih Terim'den Taylan'a: Ben sana ne dedim!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.11.2020 11:05 | Son Güncelleme

Başarılı futbolcunun, hafta içinde son vuruş ve uzaklardan şut çalışması yaptığı öğrenildi. Özellikle Terim'in de maç içerisinde sık sık kaleyi yoklamasını istediği Taylan, hocasının talimatını uyguladı ve skoru belirleyen golü attı. Terim de sevinç sırasında, "Ben sana ne dedim!" dedi.

Fatih Terim'den Taylan'a: Ben sana ne dedim!

Sezon başından bu yana oynadığı futbolla göz kamaştıran Taylan Antalyalı, Rize sınavında bu oyununu müthiş bir golle süsledi.

Maç öncesinde hafta içi yapılan antrenmanların birçoğunda hep son vuruş ve şut çalışması yapıldı. Fatih Terim de 25 yaşındaki orta sahadan sık sık rakip kaleyi yoklamasını istedi.

UZAKTAN ATTI

Çalışmalarını bu yönde yapan başarılı futbolcu, önceki akşam Gökhan'ı uzaklardan avladı ve maçın skorunu belirleyen golü attı. Taylan sevincini ise ilk olarak hocası Terim'le paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcının da sevinç sırasında, 25 yaşındaki oyuncuya, "Ben sana ne dedim!" dediği öğrenildi.

'MİLLİ TAKIMA HAZIR'

Galatasaray adına sezonun en büyük kazanımlarından biri olan Taylan Antalyalı, maçın ardından, "Takım olarak taraftarımızın gurur duyacağı bir oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum" paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma, Galatasaraylı bir diğer futbolcu Sofiane Feghouli'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Cezayirli yıldız, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çağrıda bulunarak, "Ne zaman Milli Takım? Haydi hocam, Taylan hazır" yorumunu yaptı.

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