Fatih Terim'den TFF'ye tepki!

Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklamalar yaptı. Devre arası transfer dönemine değinen Fatih Terim'in "Gelenler gidenler olacak, herkesin hazırlıklı olması lazım" ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan tecrübeli teknik direktör yabancı kuralı ve TFF'nin yüzde yüz kapasite taleplerini reddetmesi hakkında da konuştu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Hayaller olmadan hiçbir şey olmaz. Bu gruptan çıkarsak birçok şeyi hayal edebiliriz. Neredeyse bir Şampiyonlar Ligi grubu çektik. Lokomotiv Moskova yeni teknik direktörüyle yukarıya doğru gözle görülür bir ivme yakaladılar. Sadece bize yenildiler. Maçın kolay geçeceğini düşünmüyoruz. Oradaki maç planladığımız şekilde gitti. Belki de gecenin en güzel golünü atarak kazandık. Bu maçı kazanırsak belki kalan 2 maçta bize 1 puan bile yetecek grup liderliği için. Bu maçın ilk maça göre daha zor geçeceğini tahmin ediyorum.

FATİH TERİM'DEN TFF'YE TEPKİ

Yüzde 100 kapasiteye 9 Kasım'da geçiliyor demek ki 4 Kasım'da geçilmiyor. Bu 5 günde bir şey var demek ki... Ben yarın yüzde 50'nin yüzde 100 bir efekt yaratacağını düşünüyorum.

AVRUPA FUTBOLU İLE MAKASIN AÇILMASI KONUSU

Makasın açıldığını daha önce söylemiştim ama bu skorlarla ilgili değildi. Ekonomik güç, idari mekanizma, teknik davranış... Yani birçok sebebi vardı bunun. Mesela Brighton takımı 11 milyona oyuncu alıyor sonra diyor ki 'Sizde kalsın, ben sezon sonu alırım.' Daha büyük kulüpleri söylemiyorum bile. Arkadaşlarım bana Crystal Palace'ın akademi yapılanmasını gösterdi. Görseniz 'Eğer akademisi böyleyse A takımı nasıldır' dersiniz. Her zaman makas vardı ve olmaya devam edecek. Biz 2000'de şampiyon olduk o zaman da vardı.

DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİ

Galatasaray son yıllarda ilk defa belki de bir maça favori çıkıyor. Bu bile bizim nereye gittiğimizi gösterecek bir şey. Bunun için duramayız. Ocak ayında bazı projelerimiz var, başkanımızla da konuştuk. Scout grubumuzla hazırız... Herkes de değişime hazır olmalıdır. Sadece alma değil, verme alma olacak. Herkes buna hazır olmalıdır, bu doğaldır. Biz mevcut takımımızdan memnunuz ama her zaman bir daha iyisi vardır. Ocak ayında bu felsefe ile devam edeceğiz.

YABANCI KURALI

Ben getirdiğim kuralın 14 Türk kuralı olduğunu kimseye anlatamadım. Yabancı zaten serbestti. Oyuncuyu şu bu kökenli diye ayırt edemezsiniz. Ben geçen sene aşağı yukarı 14-15 tane Türk oynattım. Ben 'Bu kadar yabancı olunca Türk futbolcu yetişmiyor' anlayışına hiç inanmadım. Ben Türk futbolcuların kaybolmasına göz yumabilir miyim? Hayatım boyunca Türk futbolcularla başarılar kazanmış biri olarak...

SACHA BOEY'UN SAKATLIĞI

Sacha Boey yaşadığı kas sakatlığından dolayı Marsilya maçına kadar oynamadı, o maçta forma giydi ve ağrısının olduğunu işaret edince oyundan aldık. Beşiktaş maçında olabilir diye söylemiştim. Biz Rusya'dayken son testlere girdi. Oyuncunun bu tip kas sakatlıkları dönüşünde belli hızlardaki vücut reaksiyonlarının iyi kontrol edilmesi lazım. Testlerde o hızlara çıkınca ağrı hissetti. Sacha Boey'dan beklentimiz büyük. Sezonu en erken açan takım biziz, buna rağmen en az kas sakatlığı yaşayan takım da biziz. İnşallah böyle devam eder.

GOL ATMA SORUNU

Çok pozisyona girip az atıyoruz. Genel olarak benim takımlarıma baktığımızda en çok pozisyona giren takımlar arasında hep üsttedir. 8-10 tane de gol kralı çıkarmışızdır. Benim felsefem o pozisyonlara girebilmektir. 'Nasıl olsa atarız' derim. Gol vuruşu ayrı bir özellik isteri. Mustafa da Diagne de gole yakın bir oyuncu. İleride ümit ediyorum Halil de gole yakın bir oyuncu olacak. Halil bizi daha çok oynatan, sahte 9 oynayabilen, zaman zaman da golle buluşabilen bir oyuncumuz. Diagne ve Mustafa ise Halil'den çok gol atan ama pozisyona ona nazaran daha az giren oyuncular.

ARDA TURAN'IN SAKATLIĞI

Arda'ya bilek sakatlığı deyince hafif bir şeymiş gibi algılandı. Arda Turan ağır bir sakatlık geçirdi. Sağlık heyetine sorduğumda 'Ağrı eşiğini atladığında 1 hafta içinde takıma verebiliriz' dediler. Arda Turan oynamasa da gerek idmanda gerek saha dışında görevini yapıyor. Biz de özledik. İnşallah kısa sürede dönecek."

FATİH TERİM LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇININ İLK 11'İNİ VERDİ

Öte yandan Fatih Terim yarın oynanacak Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini açıkladı. Galatasaray'ın ilk 11'i şöyle:

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.



