Fatih Terim'den transfer açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yeni açılan Instagram TV'den takipçilerine ve taraftarlara seslendi. Galatasaray ile adı anılan Milik, Imbula, Nuri Şahin ve Bacca ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

1 Temmuz'da İsviçre'de ilk etap kampımıza başlayacağız. Zor ve yoğun bir kamp programımız var. Daha sonra da 2.etap için tekrar bir Avrupa planımız var.

'Milik var, Imbula var, Nuri Şahin var...'

Bazen kızlarım 'babacım bunu alıyormuşsunuz' diyor, 'benim haberim yok' diyorum. Sonuçta onlar da bir taraftar. Milik var, Imbula var, Nuri Şahin var, Bacca var. Bu isimleri uyduranlara selam gönderiyorum. Gönül daha iyilerini de istiyor ama koşullarımız belli.

'Ah keşke hemen alabilsek'

Açıkçası benim hoşuma giden, 'ah keşke hemen alabilsek' dediğim isimler de var medyada. Öncelikle koruyabilirsek mevcut kadromuzu korumak istiyoruz. Yabancı sayımıza da bakarsanız zaten çok fazla alma şansımız olmadığını da göreceksiniz.

'Gece gündüz çalışıyoruz'

Gece gündüz çalışıyoruz. Emeklerimizi hiçe sayacak, duyumculardan ziyade bizim bizzat açıklamalarımızı bekleyin rica ediyorum. Mümkün olduğunca hızlı ve açık şekilde sizleri bilgilendireceğiz. Şimdilik sadece sabırla rica ediyorum fakat gelecek sefer bu kişileri isimleriyle ifşa etmeyi düşünüyorum.