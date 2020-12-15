Fatih Terim'den uyarı; "Sakın yapmayın!"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Darıca Gençlerbirliği maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu "Kupa maçları, hele hele tek ayaklı maçlar her türlü sürprize açıktır. Sizden çok dikkatli olmanızı ve kendinizi sahaya vermenizi istiyorum." diye konuştu.

Türkiye Kupası'nı istediğini belirten Fatih Terim "Tarihe bir kupa daha yazdırmak için bu bir başlangıç olacak" sözleriyle oyuncularına mesaj verdi.

