Fatih Terim'den yabancı sınırı açıklaması! ''Herkes hükmen yenilgilere hazırlansın''

Sarı kırmızılı ekipte Alanyaspor yenilgisi sonrası Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Terim'in sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

"SKORDAN DEĞİL OYUNDAN ZEVK ALDIM"

Fatih Terim, "Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Herhalde izleyenler de almıştır. Oyuna hakimsiniz, kontrol sizde, gol pozisyonu buluyorsunuz. 43'te taçtan gol yiyorsunuz. Daha da enteresanı, 1-1 yapacakken dönüp 2-0 oluyor.Futbolda her şey var diyoruz doğru ama yani 18 içerisinde buluşacaksın, o topu kaleye sokacaksın.Dışarıdan biri görse, maç 4-1, herhalde hayret eder. Galatasaray gibi bir takım, taçtan gol yememeyi becerebilmeli." dedi.

"OYUNUN SONUCU BU OLMAMALIYDI"

Terim, "Bu oyunun sonuçlanmadığına çok üzüldüm. Bazı oyuncularımız çok yoruldu, yoksa neredeyse hiç değiştirmeyecektim. Maalesef kazanamadık. Şu oyunun sonucu bu olmamalıydı ama yapacak bir şey yok. Bittikten sonra da tebrik etmek lazım. Tebrik ediyoruz.Her arkadaşımızın her maçı çok iyi geçirmesini tavsiye ediyorum. Her hareketini dikkatli yapmasını tavsiye ediyorum." açıklamasını yaptı.