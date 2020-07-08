Fatih Terim'den yabancı sınırı açıklaması! ''Herkes hükmen yenilgilere hazırlansın''

Sarı kırmızılı ekipte Alanyaspor yenilgisi sonrası Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Terim'in sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.
Fatih Terim, "Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Herhalde izleyenler de almıştır. Oyuna hakimsiniz, kontrol sizde, gol pozisyonu buluyorsunuz. 43'te taçtan gol yiyorsunuz. Daha da enteresanı, 1-1 yapacakken dönüp 2-0 oluyor.Futbolda her şey var diyoruz doğru ama yani 18 içerisinde buluşacaksın, o topu kaleye sokacaksın.Dışarıdan biri görse, maç 4-1, herhalde hayret eder. Galatasaray gibi bir takım, taçtan gol yememeyi becerebilmeli." dedi.
Terim, "Bu oyunun sonuçlanmadığına çok üzüldüm. Bazı oyuncularımız çok yoruldu, yoksa neredeyse hiç değiştirmeyecektim. Maalesef kazanamadık. Şu oyunun sonucu bu olmamalıydı ama yapacak bir şey yok. Bittikten sonra da tebrik etmek lazım. Tebrik ediyoruz.Her arkadaşımızın her maçı çok iyi geçirmesini tavsiye ediyorum. Her hareketini dikkatli yapmasını tavsiye ediyorum." açıklamasını yaptı.
Yabancı kuralındaki değişimle alakalı Terim: "Sağ olsun TFF yeni açıkladı ama açıklanmıştı 3-5 ay önce, başka kulüpler tarafından. Daha önce bu algı yapıldı zaten. Siz bilmiyor muydunuz? Dünyanın hiçbir yerinde kısıtlama ile hiçbir zaman büyüme, gelişme olmamıştır." dedi.
Terim: "Oyuncuyu yerli-yabancı diye ayıramazsınız. İyi-kötü ya da kaliteli-daha kaliteli diye ayırabilirsiniz. Ne demek yabancı oyuncu, yerli oyuncu? Bu kural geçen sene gelseydi Ozan'ı satamıyorduk. Konu bu değil ki, bizim yetiştirmede sıkıntımız var. Mesele yerli-yabancı değil, yetiştirmekte." ifadelerini kullandı.
Terim: "Şimdi herkes hazırlansın tekrar 3-0 hükmen yenilgilere. 6+2'de görmüştük, şimdi 8 oldu mu olmadı mı herkes çetele tutacak.Bugün Dünya şampiyonu olanların hepsinde serbest, Avrupa şampiyonu olanların hepsinde serbest. Türk oyuncuların 10-12 milyonlara bonservisleri oldu mu? Oldu. Yabancı oyuncu diye bir şey söz konusu olmamalı." diyerek sözlerini noktaladı.
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