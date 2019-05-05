SPOR

Fatih Terim'den yayıncı kuruluşa ödül töreni göndermesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.05.2019 18:55 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi Futbolun Süperleri Ödülleri'ne gönderme yaptı. Terim, "Hafta içi ödüller nedeniyle oyuncularımızın bayağı bir moralleri bozuldu. Biz de düzeltmeye çalıştık. Ben de 'Seneye daha çok çalışın, kazanın o zaman' dedim. Yine de morallerini düzeltemedik açıkçası" ifadesini kullandı.

Fatih Terim'den yayıncı kuruluşa ödül töreni göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçından önce yayıncı kuruluş BeINSports'a yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluş ve TFF'nin ortaklaşa düzenlediği "Yılın En İyileri" ödül töreninde sarı-kırmızılı futbolculara ödül verilmemesi hakkında konuştu.

Ödül verilmemesini eleştiren Terim, "Hafta içi oyuncularımızın baya morali bozuldu ödül töreni dolayısıyla. Biz de teknik heyet olarak teselli etmek istedik ama bu hakkaniyetli ödülü alamadıkları için çok üzüldüler. Ben de çok çalışın, seneye hak edin dedim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray için daha anlamlı ödüller olduğunun altını çizen Terim, "Daha anlamlı ödüllerimiz var, biri Türkiye Ligi şampiyonluğu, biri Türkiye Kupası. Gelin onları alın dedim ve onları biraz teselli ettim. İşin şakası bir yana, umarım kendi ödülümüzü kendimiz veririz, kendimiz alırız" dedi.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
G.Saray taraftarından F.Bahçelileri çıldırtacak hareket!G.Saray taraftarından F.Bahçelileri çıldırtacak hareket!
G.Saray'ın teklifini resmen açıkladı!G.Saray'ın teklifini resmen açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı

İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Derbinin VAR hakemi belli oldu

Derbinin VAR hakemi belli oldu

G.Saray'ın teklifini resmen açıkladı!

G.Saray'ın teklifini resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Emre Akbaba'nın hareketi maça damga vurdu

Emre Akbaba'nın hareketi maça damga vurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Terim derbi için müjdeyi açıkladı!

Terim derbi için müjdeyi açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'den yayıncı kuruluşa ödül töreni göndermesi!

Terim'den yayıncı kuruluşa olay sözler!

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarı Fenerbahçe atkısı yaktı!

G.Saray taraftarından F.Bahçelileri çıldırtacak hareket!

G.Saray'ın teklifini resmen açıkladı!

G.Saray'ın teklifini resmen açıkladı!

Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi Kostas Mitroglou sakatlandı

Derbi öncesi G.Saray'da sakatlık şoku!

Galatasaray’ın bu sezon derbi galibiyeti yok

Galatasaray’ın derbi galibiyeti yok

Galatasaray derbiye liderlik için çıkıyor

G.Saray derbiye liderlik için çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.