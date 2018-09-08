Fatih Terim'den Younes Belhanda kararı

Galatasaray'da disiplinsiz davranışlarının yanı sıra performansıyla da hayal kırıklğı yaratan Younes Belhanda için kulüp aranıyor.
ÖNÜNDE İKİ ŞIK VAR
G.Saray Yönetimi'nin Belhanda için transfer sezonu devam eden Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımları ile flörtte olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar istediği rakamı yakalaması durumunda onu elden çıkaracak.
TERİM ONAY VERDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de onayını alan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin birkaç güne kadar transferi sonuçlandırmak istiyor. Galatasaray, yüksek maaşı nedeniyle de Faslı orta saha oyuncusu Belhanda'yı satmak istiyor. (TAKVİM)
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