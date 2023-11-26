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Fatih Terim dolandırıcılık olayıyla ilgili sessizliğini bozdu, ilk kez konuştu! "Hazır olsunlar"

26.11.2023 14:35 | Son Güncelleme:
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Futbol dünyasından ünlü isimlerin de arasında bulunduğu toplam 18 kişiye 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 tl dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına Fatih Terim de sessiz kalmadı ve ilk açıklamasını yaptı.

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de arasında bulunduğu toplam 18 kişiye 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 tl dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ederken, konuyla alakalı olarak Fatih Terim sessizliğini bozdu.

"TARİHİN EN BÜYÜK HUKUK SAVAŞI"

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Ünlü teknik adam Fatih Terim’in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Erzan’ın 226 yıl hapsi istenirken, Terim “Fatih Terim Fonu” vurgunuyla ilgili "Tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum" dedi.

"HAZIR OLSUNLAR"

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Milliyet'in haberine göre Terim, “Yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine, tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar” ifadelerini kullandı.

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