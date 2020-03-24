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Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2020 09:56 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüse yakalandığını açıklayınca dünya ve özellikle İtalya basını bu durumu manşetlerine taşıdı.

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından teknik direktör Fatih Terim’in de koronavirüsü testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu, “Merak etmeyin. Emin ellerdeyim” ifadesini kullandı. Terim’in yardımcılarının testleri ise negatif çıktı.

Fatih Terim'in verdiği haber dünya basınında şöyle yer buldu:

LA GAZETTA DELLO SPORTS

Fiorentina ve Milan’ın eski hocası Fatih Terim koronavirüse yakalandı.

SKY İTALİA

Terim’in testleri olumlu: Hastanede emin ellerdeyim.

CORRİERE DELLO SPORTS

Fatih Terim hastanede! Testleri pozitif çıktı. Milan ve Fiorentina’nın eski hocası koronavirüse yakalandı.

DAİLY MAİL

Galatasaray’ın 66 yaşındaki teknik patronu Fatih Terim koronavirüs testi yaptırdı: Hastanede emin ellerdeyim.

FOUR FOUR TWO

Galatasaray patronu Fatih Terim’de koronavirüse rastlandı.

PRESS AND JOURNAL

66 yaşındaki Fatih Terim koronavirüse yakalandığını twitterdan duyurdu. Terim, Milan ve Fiorentina’yı çalıştırmıştı.

CALCİOMERCATO

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastanede! Ünlü teknik adamın testleri pozitif çıktı.

REUTERS

Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları da Fatih Terim’in twitter paylaşımına yer verdikleri bültenlerini abonelerine servis etti.

7SUR7

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı.

SPORT(İSPANYA)

Sport haberinin içinde Galatasaray için kötü bir gün olduğunu çünkü aynı zamanda Abdurrahim Albayrak ve eşinin de koronavirüse yakalandıklarını belirtti.

EUROSPORT İSPANYA

Galatasaray'ın şimdiki, Türk Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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