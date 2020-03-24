Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları da Fatih Terim’in twitter paylaşımına yer verdikleri bültenlerini abonelerine servis etti.

Galatasaray ’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından teknik direktör Fatih Terim ’in de koronavirüsü testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu, “Merak etmeyin. Emin ellerdeyim” ifadesini kullandı. Terim’in yardımcılarının testleri ise negatif çıktı.

7SUR7

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı.

SPORT(İSPANYA)

Sport haberinin içinde Galatasaray için kötü bir gün olduğunu çünkü aynı zamanda Abdurrahim Albayrak ve eşinin de koronavirüse yakalandıklarını belirtti.

EUROSPORT İSPANYA

Galatasaray'ın şimdiki, Türk Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, testinin pozitif çıktığını açıkladı.

