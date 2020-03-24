Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından teknik direktör Fatih Terim’in de koronavirüsü testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu, “Merak etmeyin. Emin ellerdeyim” ifadesini kullandı. Terim’in yardımcılarının testleri ise negatif çıktı.
Fatih Terim'in verdiği haber dünya basınında şöyle yer buldu:
Fiorentina ve Milan’ın eski hocası Fatih Terim koronavirüse yakalandı.
Terim’in testleri olumlu: Hastanede emin ellerdeyim.
Fatih Terim hastanede! Testleri pozitif çıktı. Milan ve Fiorentina’nın eski hocası koronavirüse yakalandı.
Galatasaray’ın 66 yaşındaki teknik patronu Fatih Terim koronavirüs testi yaptırdı: Hastanede emin ellerdeyim.
Galatasaray patronu Fatih Terim’de koronavirüse rastlandı.
66 yaşındaki Fatih Terim koronavirüse yakalandığını twitterdan duyurdu. Terim, Milan ve Fiorentina’yı çalıştırmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastanede! Ünlü teknik adamın testleri pozitif çıktı.
Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları da Fatih Terim’in twitter paylaşımına yer verdikleri bültenlerini abonelerine servis etti.
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı.
Sport haberinin içinde Galatasaray için kötü bir gün olduğunu çünkü aynı zamanda Abdurrahim Albayrak ve eşinin de koronavirüse yakalandıklarını belirtti.
Galatasaray'ın şimdiki, Türk Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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