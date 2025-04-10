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Fatih Terim'e 45 dakika yetti, ilk yarıdan işi bitirdi! Suudi Arabistan'da bileği bükülmüyor... Bu haftada kazandı, seriye bağladı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2025 22:49
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim ligin 27. haftasında Al Kholood ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Terim'in öğrencileri mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Fatih Terim'e 45 dakika yetti, ilk yarıdan işi bitirdi! Suudi Arabistan'da bileği bükülmüyor... Bu haftada kazandı, seriye bağladı...

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Fatih Terim ligde adından söz ettirmeye devam ederken Pro Ligi'nin 27. haftasında sahasında Al Kholood ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Terim'in öğrencileri mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

45 DAKİKA YETTİ

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Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cristian Guanca ve 45. dakikada Abderazak Hamdallah attı.

PENALTI TARTIŞMASI

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Al Shabab'ta kazanılan penaltıda kimin kullanacağına dair Hamdallah ile Yannick Carrasco arasında tartışma yaşandı. Fatih Terim'in de uyarılarının ardından penaltıyı Hamdallah kullandı ve fileleri havalandırdı. Bu sonucun ardından Al Shabab, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Al Shabab, ligde 49 puana yükseldi. Al Kholood, 31 puanda kaldı. Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında bu kez Akhdoud'u konuk edecek. Al Kholood, evinde Damac FC ile karşı karşıya gelecek.

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Fatih Terim son dakika arabistan
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