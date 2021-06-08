Fatih Terim'e İtalya'dan büyük ilgi

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında İtalya ile A Milli Takım karşı karşıya gelecek. Turnuva öncesi teknik direktör Fatih Terim'e İtalyanlar büyük ilgi gösterdi. Fiorentina ve Milan'da görev yaptığı dönemde İtalya'ya damga vuran Terim ile bir çok önemli medya kuruluşu röportaj isteğinde bulundu

RÖPORTAJLAR YAYINLANACAK

Fatih Terim ile yapılan röportajları yarından itibaren maç gününe kadar yayınlanacak gazeteler arasında Corriere della Sera, La Repubblica, Corriere dello Sport ve La Gazzetta Sport bulunuyor.

Maç günü yayıncı kuruluş Sky Sport Italia'daki maç önü yayınında röportajı yayınlanacak. Devlet televizyonu RAI de İstanbul'a ekip göndermek istedi, Terim onlara da video mesaj ile iyi bir turnuva dileğinde bulundu..

