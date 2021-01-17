Fatih Terim'e Onyekuru şoku!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u kupanın dışına iten Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.Sarı-kırmızılılar Vodafone Park'ta ezeli rakibini yenip yükselişini sürdürmek istiyor.
Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Monaco'dan Henry Onyekuru ve Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed'i istediğini söylerken, yönetime de "Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" mesajını göndermişti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de yaptığı açıklamada, "Bu oyuncular için takımları havalara girdiler. Sanki hepsi İrfan Can Kahveci oldu başımıza. Hepsi değerli oyuncular. Onyekuru da Mohamed da Visca da." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'a imza atacağı kesin gözüyle bakılan Onyekuru da pürüz çıktı.Terim'in istediği transferleri bitirme konusunda büyük sıkıntı yaşayan yönetimde Henry Onyekuru şoku yaşanıyor.Fransız ekibi Monaco ile hafta başında her konuda anlaşan ve bu transfere bitti gözüyle bakan Sarı-Kırmızılılar, Fransa'dan gelen haberle sarsıldı.
Galatasaray'ın 1 milyon Euro kiralama ve 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifini kabul eden Monaco son anda çark etti.Fransız kulübü Onyekuru için 6 ay için 1 milyon euro kiralama, 6 milyon euro zorunlu satın alma ve %50 de bir sonraki satıştan kardan pay talep etti.Onyekuru'nun zorunlu satın alma maddesini yumuşatmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bizzat Monaco Sportif Direktör Paul Mitchell ile görüşüyor ve bu görüşmeler Mitchell tarafından da doğrulandı.
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