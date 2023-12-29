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  4. Fatih Terim'e Yunanistan'da beklemediği tepki! Panathinaikos taraftarları biraz ayıp etti...

Fatih Terim'e Yunanistan'da beklemediği tepki! Panathinaikos taraftarları biraz ayıp etti...

29.12.2023 10:35 | Son Güncelleme:
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Kısa süre önce Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, THY Euroleague'de mücadele eden Panathinaikos'un basketbol takımının maçına gitti. Panathinaikos'un hocası Ergin Ataman'a destek vermek amaçlı stadyuma giden Fatih Terim'e taraftarlardan tepki geldi.

Fatih Terim'e Yunanistan'da beklemediği tepki! Panathinaikos taraftarları biraz ayıp etti...

Panathinaikos'ta Ivan Jovanovic'in kovulmasının ardından Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Ergin Ataman'a destek vermek için Panathinaikos'un basketbol maçına gitti. Terim, maçta hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

JOVANOVIC TEZAHÜRATI

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Panathinaikos'un en ateşli taraftar grubunu selamlamaya da giden Fatih Terim, istediği karşılığı alamadı. Mücadelenin sonlarına doğru, görevden alınan Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapmaya başlayan Yunan taraftarlar Fatih Terim'e dolaylı yönden tepki gösterdi.

MAÇ SONUNA KADAR BEKLEDİ

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Panathinaikos taraftarının Jovanovic tezahüratlarına rağmen maçın sonuna kadar tribünden ayrılmayan Fatih Terim, mücadelenin bitmesinin ardından Ergin Ataman'ı tebrik ederek parkeden ayrıldı.

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