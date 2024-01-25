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Fatih Terim'e Yunanistan'da ilk darbeyi eski Galatasaraylı vurdu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu. Fatih Terim, ilk yenilgisini eski bir Galatasaraylı'nın takımından almış oldu.

Fatih Terim'e Yunanistan'da ilk darbeyi eski Galatasaraylı vurdu!

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı. Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.

FATİH TERİM İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

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Teknik direktör Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini yaşadı.

BAKASETAS VE SAMET AKAYDİN İLK 11'DE BAŞLADI

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Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydin ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

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