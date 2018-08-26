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Fatih Terim Emre Akbaba'yı Alanyaspor maçında 11'de oynatmayı planlıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.08.2018 12:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba'ya ilk 11 yolu açıldı. Teknik direktör Fatih Terim, Emre Akbaba'yı Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

Fatih Terim Emre Akbaba'yı Alanyaspor maçında 11'de oynatmayı planlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takıma çabuk uyum sağlayan yeni transfer Emre Akbaba'yı oyuncunun eski takımı Alanyaspor karşısında ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray’ın Fenerbahçe’yle girdiği transfer yarışının ardından Alanya’dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba, yeni takımına hemen uyum sağladı. Antrenmanlardaki performansıyla teknik direktör Fatih Terim’in gözüne girmeyi başaran 26 yaşındaki oyuncunun, yarın oynanacak Alanya maçında ilk 11’de sahaya çıkabileceği öğrenildi.

Göztepe mücadelesinin 61. dakikasında Sinan Gümüş’ün yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıkan gurbetçi yetenek, girdiği birkaç pozisyonla oyuna hareket de getirmişti. İlk 11’de oynayayacağı ilk maçın eski takımına karşı olması beklenen Emre, bu açıdan da ilginç bir tecrübe yaşayacak. Sakatlığı bulunan Ryan Donk’un oynama ihtimalini düşük gören Terim’in bu maçta ön liberoya Fernando’yu çekmeyi planladığı kaydedildi. İmparator’un ota alanda ise Younes Belhanda ile Emre Akbaba ikilisine şans vereceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Emre Akbaba

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