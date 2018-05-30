Fatih Terim, Emre Mor'u transfer etmek istiyor

Terim, Galatasaray yönetiminden genç oyuncunun kiralanmasını talep etti.

Genç yıldızın Galatasaray isteği

1 / 8 Tecrübeli teknik adam, Celta Vigo'da beklentilerin çok altında bir sezon geçiren 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a büyük katkı yapacağına inandığını söyledi.

2 / 8 Yönetim hemen harekete geçti ve menajeri Bektaş Demirtaş ile görüşmelere başladı.

3 / 8 İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Celta Vigo'nun, Emre Mor için 14 milyon euro'luk teklif beklediği belirtildi.

4 / 8 Haberde, Galatasaray'ın yıldız oyuncu ile yakından ilgilendiği ve transferi bitirme konusunda istekli olduğu da yazıldı.

5 / 8 Öte yandan Rodrigues-Emre Mor takası konusu ise açılmadan kapandı.

6 / 8 Celta Vigo, Galatasaray'ın Rodrigues için Emre Mor + 5 milyon euro talep etmesini fazla buldu. Bu konu böylece gündemden kalkmış oldu.

7 / 8 İspanya'ya uyum sağlayamayan Emre Mor, Galatasaray'ın Celta Vigo ile anlaşmasını dört gözle bekliyor.