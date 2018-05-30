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Fatih Terim, Emre Mor'u transfer etmek istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.05.2018 08:53 | Son Güncelleme

Sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro hazırlığında olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takıma kazandırdığı Emre Mor'u resmen istedi.

Terim, Galatasaray yönetiminden genç oyuncunun kiralanmasını talep etti.

Genç yıldızın Galatasaray isteği

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Tecrübeli teknik adam, Celta Vigo'da beklentilerin çok altında bir sezon geçiren 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a büyük katkı yapacağına inandığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Celta Vigo'da beklentilerin çok altında bir sezon geçiren 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a büyük katkı yapacağına inandığını söyledi.
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Yönetim hemen harekete geçti ve menajeri Bektaş Demirtaş ile görüşmelere başladı.

Yönetim hemen harekete geçti ve menajeri Bektaş Demirtaş ile görüşmelere başladı.
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İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Celta Vigo'nun, Emre Mor için 14 milyon euro'luk teklif beklediği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Celta Vigo'nun, Emre Mor için 14 milyon euro'luk teklif beklediği belirtildi.
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Haberde, Galatasaray'ın yıldız oyuncu ile yakından ilgilendiği ve transferi bitirme konusunda istekli olduğu da yazıldı.

Haberde, Galatasaray'ın yıldız oyuncu ile yakından ilgilendiği ve transferi bitirme konusunda istekli olduğu da yazıldı.
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Öte yandan Rodrigues-Emre Mor takası konusu ise açılmadan kapandı.

Öte yandan Rodrigues-Emre Mor takası konusu ise açılmadan kapandı.
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Celta Vigo, Galatasaray'ın Rodrigues için Emre Mor + 5 milyon euro talep etmesini fazla buldu. Bu konu böylece gündemden kalkmış oldu.

Celta Vigo, Galatasaray'ın Rodrigues için Emre Mor + 5 milyon euro talep etmesini fazla buldu. Bu konu böylece gündemden kalkmış oldu.
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İspanya'ya uyum sağlayamayan Emre Mor, Galatasaray'ın Celta Vigo ile anlaşmasını dört gözle bekliyor.

İspanya'ya uyum sağlayamayan Emre Mor, Galatasaray'ın Celta Vigo ile anlaşmasını dört gözle bekliyor.
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Genç yıldızın, Fatih Terim ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle de sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği belirtiliyor. (MİLLİYET)

Genç yıldızın, Fatih Terim ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle de sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği belirtiliyor. (MİLLİYET)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Emre Mor

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