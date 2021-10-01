Fatih Terim: Ermeni bayrağı açıp tahrik ettiler'

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Marsilya-Galatasaray maçında Fransızlardan büyük provokasyon...

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı maçta Veledrom Stadı'na giren Galatasaray taraftarı, ummadığı bir olayla karşılaştı.

Fransız polisi, deplasman tribününde bulunan Galatasaray taraftarına müdahalede bulundu ve iki taraf arasında arbede yaşandı.

Sonrasında Marsilya tribünleri Galatasaray tribününe meşale fırlatarak oyunun durmasına sebep oldu. Karşılaşmanın 34. dakikasında tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle Polonyalı Pawel Raczkowski, 38. dakikada mücadeleye bir süre ara verdi.

"ERMENİ BAYRAĞI AÇIP TAHRİK ETTİLER"

Öte yandan Terim, basın toplantısından önce yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Ben taraftarımıza "sakin olun" dedim ama onlara sürekli Ermeni bayrağı açıp tahrik ettiler. Ses bombaları atıyorlar sürekli. Haklılar da. Onlar atılınca durmayacaklar herhalde. Sürekli Ermeni bayrağı, Yunan bayrağı. Kolay değil o kadar büyük kitlenin içinde yürekleriyle bizi yalnız bırakmadılar." dedi.

