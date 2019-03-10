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Fatih Terim eski öğrencisi Bülent Korkmaz'a hiç yenilmedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim, eski öğrencisi Korkmaz'a puan vermedi.

Fatih Terim eski öğrencisi Bülent Korkmaz'a hiç yenilmedi

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelede eski dostlar rakip olacak. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yıllarca sarı-kırmızılı formayı giymiş, kaptanlığını yapmış aynı zamanda teknik direktör olarak da çalışmıştı. Korkmaz, Galatasaray’da oynarken Fatih Terim’in de öğrencisiydi. İkili Avrupa’da sayısız başarılar kazanırken, UEFA Kupası’nı da Türkiye’ye getiren kadrodaydı.

4. RANDEVU

Fatih Terim ile Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig’de üç kez rakip oldu. Bu üç maçta da Terim Galatasaray’ı çalıştırırken, Korkmaz ise Kardemir Karabükspor, Başakşehir ve Antalyaspor'un başında bulunuyordu. Fatih Terim’in öğrencileri söz konusu üç karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa ise kalesini gole kapatamadı.

İki teknik adam arasında oynanan müsabakalar şöyle:

31.30.30.2013 Galatasaray (Fatih Terim): 2 - Başakşehir (Bülent Korkmaz): 0
14.01.2012 Galatasaray (Fatih Terim): 5 - Kardemir Karabükspor (Bülent Korkmaz): 1
06.10.2018 Antalyaspor (Bülent Korkmaz): 0 - Galatasaray (Fatih Terim): 1

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