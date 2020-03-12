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Fatih Terim, eski öğrencisi Sergen Yalçın'a yenilmedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim 1 kez kazanan taraf olurken, 2 maç da berabere sona erdi.

Fatih Terim, eski öğrencisi Sergen Yalçın'a yenilmedi

Süper Lig’in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray’ı, Yalçın’da Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırıyordu. Fatih Terim 1 maçı kazanırken, 2 karşılaşma da berabere sona erdi.

Bu sezon Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın ilk derbi heyecanını da Galatasaray deplasmanında yaşayacak.

Sergen Yalçın futbolculuk döneminde hem A Milli Futbol Takımı’nda hem de Galatasaray’da Fatih Terim’in öğrencisiydi. Fatih Terim ile Sergen Yalçın'ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)

Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - 1 Galatasaray: (Fatih Terim)

Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

(İHA)

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