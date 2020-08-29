Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Deniz Türüç'ü istiyor!

Gündemi sarsacak transfer iddiası ortaya atıldı. Fatih Terim, Deniz Türüç'ü resmen istiyor...Tecrübeli oyuncudan, Fenerbahçe kulübünde olan bonservisini alması istendi. Fatih Terim'in önümüzdeki sezon kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olan Deniz Türüç ile ilk temas resmen sağlandı...
Galatasaray'da Onyekuru'nun takımdan ayrılmasından sonra kanat rotasyonunda eksiklik hisseden Fatih Terim, Deniz Türüç'e kancayı taktı. Tecrübeli çalıştırıcının Deniz Türüç ile bağlantı kurup bonservisini Fenerbahçe'den alıp Galatasaray'a gelmesini istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'de beklediği forma şansını bulamayan Deniz Türüç'ün de bu transfere istekli olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yapması beklenen Deniz Türüç'ün bonservis sorununu çözmesi halinde sarı-kırmızılı takıma imza atacağı öğrenildi.
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