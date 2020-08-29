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Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Deniz Türüç'ü istiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosunda görmek istiyor.

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Deniz Türüç'ü istiyor!

Gündemi sarsacak transfer iddiası ortaya atıldı. Fatih Terim, Deniz Türüç'ü resmen istiyor...Tecrübeli oyuncudan, Fenerbahçe kulübünde olan bonservisini alması istendi. Fatih Terim'in önümüzdeki sezon kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olan Deniz Türüç ile ilk temas resmen sağlandı...

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR!

Galatasaray'da Onyekuru'nun takımdan ayrılmasından sonra kanat rotasyonunda eksiklik hisseden Fatih Terim, Deniz Türüç'e kancayı taktı. Tecrübeli çalıştırıcının Deniz Türüç ile bağlantı kurup bonservisini Fenerbahçe'den alıp Galatasaray'a gelmesini istediği iddia edildi.

DENİZ TÜRÜÇ İSTEKLİ

Fenerbahçe'de beklediği forma şansını bulamayan Deniz Türüç'ün de bu transfere istekli olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yapması beklenen Deniz Türüç'ün bonservis sorununu çözmesi halinde sarı-kırmızılı takıma imza atacağı öğrenildi.


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