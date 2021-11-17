SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim: Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın

Fatih Terim: Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın

17.11.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında skoru bulsalar bile daha fazla golü aramaları gerektiğini düşünüyor.

Fatih Terim: Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın

Fatih Terim’in derbi planı belli oldu… “atabildiğin kadar gol at…” Beşiktaş derbisinde öne geçmelerine rağmen 2-1 yenilen Galatasaray’da tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinde hiç bir durumda oyuncularının geri çekilmesini istemiyor.

"EN İYİ SAVUNMA HÜCUM"

Avrupa maçlarının aksine ligde skoru korumayı beceremediklerini ve buna uygun bir orta sahaları olmadığını kabul eden Terim, kendileri için derbide en iyi savunmanın hücum etmek olduğuna kanaat getirdi. Trabzonspor maçında da 2-0 öne geçmelerine rağmen 2-2’lik skora razı olmalarını hatırlayan Terim bu yüzden 2 değil 3 farklı öne geçseler bile oyuncularından daha fazla golü düşünmelerini talep ediyor.

"ATABİLDİĞİNİZ KADAR ATIN"

Hafta içi yapılan toplantıda oyuncularına bu istatistiği anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın. Asla geriye çekilmeyin. Kendi evimizde oynuyoruz. Taraftarlara hakkettikleri mutluluğu verin." dediği öğrenildi.

Kaynak: Fotospor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Arda Turan'dan çok ince gönderme!Arda Turan'dan çok ince gönderme!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Siyah-beyazlılarda Batshuayi şoku

Siyah-beyazlılarda Batshuayi şoku

İşte A Milli Takım'ın play-off'lardaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın play-off'lardaki muhtemel rakipleri

Feghouli şov yaptı! Cezayir, play-off'a kaldı

Feghouli şov yaptı! Cezayir, play-off'a kaldı

Dünya Kupası biletini nasıl alacağız? İşte Katar yolumuz

Dünya Kupası biletini nasıl alacağız? İşte Katar yolumuz

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

''Aboubakar, Galatasaray’a hayırlı olsun''

''Aboubakar, Galatasaray’a hayırlı olsun''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Milliler farklı kazandı

Milliler farklı kazandı

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.