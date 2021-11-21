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Fatih Terim, Fenerbahçe'yi övdü

21.11.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı için konuştu.

Fatih Terim, Fenerbahçe'yi övdü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi için açıklamalarda bulundu.

"KEYİF ALIN DEDİM"

"Hakikaten bir özlem söz konusu! Bizde de, taraftarda da, futbol kamuoyunda da. Şu atmosferi özlemişiz. Bir Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık. Bir Fenerbahçe maçıyla seyircili dönüyoruz. Ümit ediyorum güne yakışır bir maç olur.

Bizde bu kadar zaman sonra gelen taraftarımızla bütünleşip kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini çıkarmalı herkes. Sonuçların her zaman kestirilemediği maçlar oynuyoruz. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Oyundan zevk alın, keyif alın dedim."

FENERBAHÇE'Yİ ÖVDÜ

"Galatasaray oyun planı çok açık zaten. Hele özellikle Ali Sami Yen'de. Mümkünse, yapabilirsek rakip alanda oynayacağız. Topun kontrolünü almaya çalışacağız. Fenerbahçe kadrosu tekniği, pas kalitesi yüksek bir takım. Çok az top kaybıyla oynamaya çalışacağız. Kaybetmemek, 3 puanı almak için hafta içerisinde oyuncularımızla beraber zaten bilinen, oynamaya devam ettiğimiz, zaman zaman dokunmak zorunda kaldığımız oyun anlayışımızın üstünden geçtik. Rakibe göre ufak tefek dokunmalar, değişiklikler yapabiliriz. Oyun anlayışımızdan, felsefemizden, şu ana kadar oynamak istediğimiz oyunu yukarı çekmek için çalışacağız. Kazanmayı hepimiz isteriz. İyi oynayarak kazanmayı her zaman isteriz."

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İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…
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