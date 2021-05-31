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Fatih Terim Florya'ya veda etti

31.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Fatih Terim, tatildeki futbolcularına idman programı gönderirken sözleşmesinin son gününe kadar çalışmayı sürdürdü. Deneyimli teknik direktör bireysel antrenman programı hazırlatırken yardımcılarından da bir ricada bulundu...

Fatih Terim Florya'ya veda etti

TERİM ARAÇLARI GERİ GÖNDERDİ

21 Aralık 2017'de Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim Florya'da son gününü geçirdi. Tesislerdeki odasını boşaltan İmparator, kulüp tarafından kendisine tahsis edilmiş iki aracı da geri verilmek üzere kulübe yolladı.

BİREYSEL PROGRAM YOLLADI

Teknik direktörlük görevinden resmen ayrılan Fatih Terim, buna rağmen son ana kadar mesaisine devam etti. Deneyimli çalıştırıcı, tatildeki futbolcuların hepsine özel bireysel antrenman programı yolladı.

"GALATASARAY'I DÜŞÜNDÜK"

Ayrılma kararı alan yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'dan da 31 Mayıs'a kadar hiçbir kulüple görüşmemelerini rica etti. "Görev süremizin sonuna kadar işimizi yapalım" diyen Terim, "Kulüp bizden sonra zor durumda kalmamalıydı. Bu yüzden kendimizi değil Galatasaray'ı düşündük. Oyuncular yeni sezon kampına fiziksel olarak hazır gelmeli'' ifadelerini kullandı.

KAPSAMLI RAPOR HAZIRLADI

Kulüp profesyonellerine iç ve dış transferle ilgili raporunu sezon biter bitmez sunan Fatih Hoca, ayrıca olası teknik ekip değişikliği için de futbol takımıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.

19 HAZİRAN'I BEKLİYOR

İmparator, Galatasaray'daki geleceğinin netleşmesi için 19 Haziran'da yapılacak olan seçimli olağan genel kurulunu beklemeye başladı.

12 FUTBOLCU AYRILIYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dışında 12 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Terim, Şener Özbayraklı dışındaki yerlilerle sözleşme uzatılması yönünde görüş belirtti.

SÖZLEŞMESİ BİTENLER

Bu doğrultuda Ömer Bayram'la anlaşma sağlanırken, Emre Akbaba'nın kalması için de uğraş veriliyor. Kaptan Arda Turan'ın durumu 19 Haziran'daki seçime bağlı. Emre Taşdemir için henüz net bir karar verilmedi.

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