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Fatih Terim futbolculara ödeme yapılmasını istedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.06.2018 10:44 | Son Güncelleme

Galatasaray, yeni sezon öncesinde, 11 milyon euroyu (Yaklaşık 60 milyon lira) futbolcuların hesabına yatırdı. Fatih Terim, "Ben ve ekibimden ziyade, oyuncuların alacakları zamanında ödensin veya çok gecikmesin" diyerek yönetimi rahatlattı.

Fatih Terim futbolculara ödeme yapılmasını istedi

Gelecek sezona 22. şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da futbolculara ödemeleri yapıldı. Sarı-kırmızılılara 11 milyon euro (yaklaşık 60 milyon lira) ödeme gerçekleştiği öğrenildi.

Başkan Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak bu ödemenin yapılması için yoğun mesai harcadı. Galatasaray'da futbolculara yapılan bu ödemeyle beraber oyunculardan alınması gereken borçsuzluk kağıdıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağının da altı çizildi.

Önceliğini finansal yapıyı düzeltmek üzerine kuran sarı-kırmızılılarda artık futbolcuların maaşlarının ve primlerinin zamanında ödenmesine dikkat edileecek.

Tarihi bir şampiyonluğa imza atan futbolcularına yapılan ödemeden memnun kalan Teknik Direktör Fatih Terim'in yönetime bu nedenle teşekkür ettiği bildirildi. Terim'in yönetimin işini rahatlattığı, "Ben ve ekibimden ziyade oyuncuların alacakları zamanında ödensin veya çok gecikmesin" dediği belirtildi.

Yeni sezonda ödemelerle ilgili ciddi bir sorunla karşılaşılmaması için yönetimin bu konuya özen gösterileceği bildirildi.

(Milliyet)

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Galatasaray fatih terim

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