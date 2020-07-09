Fatih Terim Galatasaray'a neşteri vurdu! İşte ayrılacak isimler

Galatasaray'da ayrılık krizi devam ediyor. Ligde pandemi sonrasında kötü gidişata dur diyemeyen sarı kırmızılı ekipte Terim neşteri vurdu. BELHANDA Sözleşmesi 2021 Haziran ayına kadar devam eden Belhanda ile sezon sonunda kesin olarak olarak yollar ayrılacak. Faslı futbolcunun kariyerine Arabistan Ligi'nde devam etmesi bekleniyor. FALCAO Galatasaray sezon başında büyük sükse ile renklerine bağladığı Radamel Falcao konusunda beklediğini alamadı. Kolombiyalı oyuncu ligde 11, toplamda 16 maç kaçırdı. Maaşını ödeyecek bir takım bulunursa yolların ayrılması bekleniyor. Falcao için River Plate devrede bulunuyor. Diğer seçenek ise MLS. JEAN MICHAEL SERİ Galatasaray'da kalmak isteyenler kervanına katılan son isim Jean Michael Seri oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kariyerini sarı-kırmızılı formayla sürdürmek istediğini söyledi. Fulham'dan kiralanan satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan Seri için teknik direktör Fatih Terim'in de futbolcunun kalması fikrine sıcak baktığı ama kesinlikle bonservisinin alınmasının gündemde olmadığı öğrenildi. Galatasaray'ın uygun şartların oluşması halinde Seri'yi 1 sene daha kiralamak için teklifte bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Fulham ise kiralamaya sıcak bakmıyor, ayrılık daha yakın görünüyor.

MARIANO Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano, kariyerine gelecek sezon Brezilya'da devam etmek istiyor. 33 yaşındaki oyuncu sezonun ikinci yarındaki sürpriz performansıyla kontratının yenilenmesi sinyali verdi ancak hem sarı kırmızılılar genç ve potansiyelli bir sağ bek düşünüyor. Brezilyalı futbolcu da aile planlamasını ülkesine dönüş şeklinde oluşturdu. ŞENER ÖZBAYRAKLI Fenerbahçe'den bedelsiz olarak alınan Şener Özbayraklı, hayal kırıklığı yaratan transferler arasında yer aldı. Formayı kapamayan Şener, sakatlıklarla geçen döneminde alternatif isimden öteye geçemeyeceğini de gösterdi. Yeni sezon için takım bulması talimatı verildi. Sağ beke genç bir yerli takviyesi yapılırsa kesin gönderilecek. MARTIN LİNNES Galatasaray'da yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı bırakılan ancak Ocak ayında yeniden kadroya dahil edilen Martin Linnes performansıyla sınıfı geçemedi. Norveçli futbolcu sezon sonunda 'neşterden' nasibini alabilir. Sağ bek için yabancı transfer gelirse yollar ayrılacak. RYAN BABEL Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Babel'in sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Gittiği takımlarda uzun süre tutunamayan Babel, Hollanda ekibinde de istenmeyen adam ilan edildi ve Ajax'tan ayrıldı. Sarı kırmızılılar da kadroda düşünmüyor, Babel'in transfer haritasında öncelikler arasında ABD bulunuyor.