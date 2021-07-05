Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üstünü çizdi

Galatasaray yeni sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmak için çalışmalara devam ediyor. Yeni transferlere kaynak yaratmak ve mali yükü azaltmak için birçok futbolcusuyla yolları ayıracak sarı-kırmızılı ekipte, gidecek isimler belli olmaya başladı.

HENÜZ TALİP ÇIKMADI

Transfer çalışmalarını yürüten Aslan'da gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Galatasaray'da Feghouli, Diagne, Falcao, İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz, Sekidika ve Ozorwafor gözden çıkarıldı. Bu oyunculardan kendilerine takım bulması istenmesine karşın henüz bir talip çıkmaması ise keyifleri kaçırdı.



