SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üstünü çizdi

Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üstünü çizdi

05.07.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Fatih Terim'in liderliğinde kadroyu yapılandıracak sarı-kırmızılı ekipte takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Buna göre Terim'in yeni sezonda Feghouli, Diagne, Falcao, İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz, Sekidika ve Ozorwafor'a takımda şans vermesi beklenmiyor.

Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üstünü çizdi

Galatasaray yeni sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmak için çalışmalara devam ediyor. Yeni transferlere kaynak yaratmak ve mali yükü azaltmak için birçok futbolcusuyla yolları ayıracak sarı-kırmızılı ekipte, gidecek isimler belli olmaya başladı.

Galatasaray'dan iki 'KAP' daha geliyorGalatasaray'dan iki 'KAP' daha geliyor

HENÜZ TALİP ÇIKMADI

Transfer çalışmalarını yürüten Aslan'da gidecek oyuncular da netleşmeye başladı. Galatasaray'da Feghouli, Diagne, Falcao, İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz, Sekidika ve Ozorwafor gözden çıkarıldı. Bu oyunculardan kendilerine takım bulması istenmesine karşın henüz bir talip çıkmaması ise keyifleri kaçırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
PARTNERŞeyma tektaşını yeniden taktı!Şeyma tektaşını yeniden taktı!
Galatasaray'dan iki 'KAP' daha geliyorGalatasaray'dan iki 'KAP' daha geliyor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yedlin'e önce futbolculuk öğretilecek,adam sanki kros sporcusudur. Alanya kupa maçında ve bir kaç maçını seyrettim sanki kır sporcusudur. Orta yok adam geçme yok,kendisini de çok rahat geçiyorlar. Temmenimiz bir an önce Norveçli Omar'ın iyileşmesi yani bunda beklenti boş, aha buraya yazıyorum,belki futbolculuğu öğrenirse o ayrı.o Da çok zor …
falcao gs için colombiyalı Tosuncuk ;)

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Fenerbahçe'den Vitor Pereira ve Caner Erkin paylaşımı!

Fenerbahçe'den Vitor Pereira ve Caner Erkin paylaşımı!

İşte Pereira'nın transfer raporu

İşte Pereira'nın transfer raporu

Bruma Süper Lig'e geri dönüyor

Bruma Süper Lig'e geri dönüyor

F.Bahçeli yıldız isme 2 teklif birden!

F.Bahçeli yıldız isme 2 teklif birden!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

Gökhan Gönül İstanbul’da kalıyor! İşte yeni takımı…

Gökhan Gönül İstanbul’da kalıyor! İşte yeni takımı…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.