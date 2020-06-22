Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Ahmet Özdoğan, Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrasındaki tartışmalara değindi. Adaleti savunduğunu dile getiren Özdoğan, "Galatasaray'ın adalet talebi var. Ben hep adaleti savundum. Dün akşam olanlar ve Rize'de olanlar olağanüstü şeylerdir. Televizyonların önünde herkes birbirini çok seviyor. TFF'nin adaletsiz olduğunu açıklayın. Fatih Terim'in TFF'den ceza alacağını düşünüyorum. Türk futbolu böyle ilerlemez. Normal bir şey de söyleseniz ceza alıyorsunuz. TFF'den memnun olan kim var? Fatih Terim'le aynı şeyi düşünüyorum ancak bu bir şey ifade etmiyor. Yönetim kurulumuz aynı şeyleri düşünmüyor. Erol Özmandıracı kendi yönetim kurulu üyeleri için iyi konuşmuyor. Fatih Terim saha içinin patronudur. Fatih Terim saha dışında yalnız bırakılıyor. Karşınızda çok ciddi bir güç var. Fatih Terim'in saha içine odaklanması lazım ancak bunu yapamıyor." dedi.

"BU HAKEMİ VURURDUM DİYOR..."

Özdoğan,"Bu iş TFF Başkanı'nın istifasıyla bitmez. Türk futbolunda kim ne yapıyorsa Cumhuriyet Savcılığı'na verilmeli. Böyle en az 4-5 tane daha girişim olmalı. Bir kulüp başkanı "Ben bu hakemi vururdum" diyor. Bu başkan hala görevine devam ediyorsa burada bir problem vardır. Hatalı karar verilebilir ancak insanlar bu hatalara inanmıyor. Trabzon Barosu bunu gösterdi. Bu işler örgütlü bir şekilde oluyor. Spor ekonomisi tekrardan dizayn ediliyor. Burada hepimiz şapkamızı önümüze koymalıyız. Maç bittikten sonra birbirimize saygı duymalıyız. İnsanlar burada bir şey olduğunu hissediyor. Bu bir hata değil. Galatasaray'a karşı işlenmiş bir suçtur bu. Burada bir organizasyon var ve bir futbol suçu işliyorlar. Fatih Terim bunu önleyemez. Başkanımız rahatsızlandı ancak diğer arkadaşlar bu açığı kapatmalı. Diğer arkadaşlarımız çalışacağına kendi içlerinde kavgaya düştü. Bazı şeyler geç kalmadan yapılmalı. Mustafa Cengiz'e hiçbir lafım yok" açıklamasını yaptı.