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Fatih Terim: Galatasaray'ı temsil edenlere kimse dokunamaz

17.04.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'e cevap verdi.

Fatih Terim: Galatasaray'ı temsil edenlere kimse dokunamaz

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe maçından önce yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde yaşanan gelişmelere cevap verdi.

KİMSE KENDİ ADINA DOKUNAMAZ

Bazı konular herkesin merak ettiğini de biliyorum ama Galatasaray, şampiyonlukları kaybedebilir. Şampiyonluklar gelebilir. Kazanabilir. Kaybedebilir. Bunlar olmuştur. Ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. Galatasaray itibarının zedelenmesine müsaade etmez. Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına o duruma düşmez. Dolayısıyla diyeceğim odur ki, Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeylerdir.

SIRADAN BİR ANTRENÖR DEĞİLİM

Şöyle bakıyorum, dünyanın her tarafından ismim nereye yazılırsa Galatasaray yazılmış. 50 seneye varan kapıdan girdiğim andan itibaren örf ve ananelerine adapte olmak müthiş bir çaba harcamışım. Galatasaray çabasına terbiyesine özen göstermişim. Demin de söyledim. Kendimi sıradan bir antrenör olarak görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylının beni böyle gördüğüne inanıyor, hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Galatasaray divan üyesiyim. Aşağı yukarı 50 senedir Galatasaraylıyım. Bu ne demektir, ben hareket halindeki trene yolda binmedim.

SAHADA EMEK VERENE DOKUNULAMAZ

Ortasında girdiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum. Yani, şu çok önemli Galatasaray'a da, Galatasaray'ın değerlerine de ve sahada emeğini veren, formasını ıslatan Galatasaray'ı temsil edenlere kimse dokunamaz. Kolay kolay dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Maçtan sonra daha rahat konuşabiliriz. Benim takımımla, kulübümle, camiamla ilgili fikirlerim aşağı yukarı budur.

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

"Göztepe son haftaların formda ekibi. Ayrıca, federasyonda milli takımlarda beraber çalıştığım çok da sevdiğim değerli de bir hocaları var, Ünal kardeşim. Göztepe ile iyi uyum içerisinde. Ancak biz son maçları hiç iyi geçmiyoruz ama Galatasaray bazı şampiyonluklarını, birçok başarılarını sahaya karakterini koyan ve de vazgeçmeyen bir Galatasaray var. Öyle olmasını ümit ediyorum. Biz böyle yaparak birçok başarı elde ettik. Bugün öyle bir reaksiyon bekliyorum oyuncularımdan. "

"Hepimiz için kötü bir hafta geçti. Puan kayıplarından hepimizin büyük üzüntüsü var. Galatasaray böyle durumlarda reaksiyon gösterir, vazgeçmez, karakter koyar. Bütün başarıların altında bu yatar Galatasaray'da. Eğer matematiksel devam ediyorsa ümit vardır. Galatasaray bu ümitleri yıllarca kullanmıştır. Böyle bir şey bekliyorum Galatasaray'dan. Bunu çok zaman yaptık."

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
senin görevin başkana cevap vermek değil takim yine mağlup duruma düştü kes sesini artik
Ömrünü futbola adamış Fatih Ter, e bu dan sonra GS başkanlığı yakışır.
hocam senı zerre sevmıyorum lakın konuda haklısın avrupadan kupa getırmek buyuk ıs mustafa cengız kanser zaten son demleri aldırma laflarına ıyıce bunadı bıze laf attı koc onu gomdu baktı dıs gecırmek ıcın sana saldırmaya basladı.

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