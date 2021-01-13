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Fatih Terim: Geç oldu güç oldu ama oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2021 08:00 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, turu geçtikleri için memnun olduğunu belirterek, "Geç oldu bizim için, güç oldu açıkçası ama oldu" dedi.

Fatih Terim: Geç oldu güç oldu ama oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale çıktı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, güzel bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, "Seyredenler için çok güzel bir maç oldu esasında. 90 dakika, arkasında 15’erli uzatma, arkasından 5’er penaltı derken isteyebileceğiniz bir maç yaşandı" dedi.

"Geç oldu bizim için, güç oldu açıkçası ama oldu" diyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıkları için memnun olduklarını belirten Terim, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yeni Malatyaspor’u da Hamza hocayı da müthiş mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Oyunu güzelleştirdiler, neredeyse son dakikada turu geçebilirlerdi ama gol artı penaltılarla biz geçtik. Ama dediğim gibi Hamza hocayı ve talebelerini kutluyorum" diye konuştu.

Cuma günü rakiplerinin belirleneceğini anımsatan deneyimli teknik adam, "Bizim haricimizde herkes içeride çekti, biz dışarıda çektik. Ne olursa olsun taraftarsız da olsa deplasman deplasman oluyor. Bu zor virajı da yoğun günleri böylelikle atlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi ile ilgili sorulan soruya Fatih Terim, "Maça fiziksel açıdan yeterli süre var. Ama bugün programda değişiklik yaptık. Bu kadar geç döneceğimizi tahmin etmedik. Yarın sabahki antrenmanı iptal ederek oyunculara izin verdik. Perşembe gününe aldık antrenmanı. Ondan sonra pazara kadar belirli seviyeye getirecek fizik departmanı. Cuma, cumartesi de taktik idmanlarla pazara hazır olacağız" diye cevap verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA

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