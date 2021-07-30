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Fatih Terim Gedson Fernandes'i bekliyor

30.07.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı St. Johnstone maçına odaklandı. Transferleri PSV maçına yetiştiremeyen Aslan, bu maça belli takviyeler yapılmış olarak çıkmak istiyor. Ayrılıkların yaşanacağı Galatasaray'da orta sahaya transferi düşünülen 2 isim ortaya çıktı.

Fatih Terim Gedson Fernandes'i bekliyor

Sezonu averaj farkıyla 2. sırada kapatan Galatasaray'da, seçim süreci sona erdi ve 38. başkan Burak Elmas seçildi. Bu gelişmenin ardından Elmas, seçim öncesinde açıkladığı gibi teknik direktör Fatih Terim'le devam etti. Kadrodaki 6 isimle sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar; Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau ve Patrick van Aanholt'u da renklerine bağladı.

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AYRILIKLAR YAŞANACAK

Cimbom sözleşmeleri sona eren Şener Özbayraklı, Martin Linnes ve Ryan Donk'la sözleşme yenilemedi. Ayrıca Okan Kocuk'u da Giresunspor'a kiraladı. Jimmy Durmaz'ın da Fatih Karagümrük'e transfer olması bekleniyor.

YENİ RAKİP ST. JOHNSTONE

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşırken, rakibine deplasmanda 5-1, sahasında ise 2-1 mağlup oldu ve toplamda 7-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda etti. Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek G.Saray, 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım İskoç temsilcisiyle 5 Ağustos'ta İstanbul'da, 12 Ağustos'ta ise İskoçya'da mücadele edecek.

UEFA'YA BİLDİRMELİ

Sarı-kırmızılılar bu mücadele öncesinde takıma gerekli takviyeleri yaparak Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. St. Johnstone maçının başlamasına 24 saat kala G.Saray'ın yeni kadrosunu UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

GEDSON HAMLESİ

Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralanan Gedson Fernandes'i yine renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, bu transfer için girişimlerini hızlandırdı.

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2+8 MİLYON EUROLUK TEKLİF

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Benfica ile kampa katılmış ve hazırlık maçlarında da süre almıştı. Gedson Fernandes için G.Saray 2 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte bir teklif iletmişti. Böylece transfer 10 milyon euroya mal olacak.

TERİM'DEN GEDSON AÇIKLAMASI

Teknik direktör Fatih Terim de transferle ilgili son detayları aktararak, "Gedson Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu haberleri vardı ama onun Galatasaray'dan başka yerde oynayacağını açıkçası düşünmüyorum." şeklinde konuşmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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