Galatasaray'ın transferine Damien Comolli engeli

Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da hedef Avrupa Ligi ve Süper Lig'de başarılı olmak. Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda alınacak isimler kadar takımdan gönderilecekler de merak ediliyor. Fatih Terim, bazı isimlerle yolların ayrılacağının mesajını dün oynanan PSV maçının ardından vermişti. Satış listesine konan yıldızlardan biri de Luyindama oldu.

Yerli stoper arayan Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda Kaan Ayhan, Ozan Kabak ve Mert Çetin bulunuyor. Luyindama'nın durumuna göre de yabancı stoper takviyesi gündemde.

Royal Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 27 yaşındaki Kongolu savunmacının bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Luyindama'nın satılma ihtimaline karşılık Avrupa'da gelecek vadeden sağ ayaklı ve uzun boylu stoperler listeye eklenmeye başladı. Gündeme gelen ilk isim ise Bafode Diakite...

Fransa basınında yer alan haberde Fransa Lig 2'de Toulouse forması giyen 20 yaşındaki stopere bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Damien Comolli'den izin çıkmadı.



