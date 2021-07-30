SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın transferine Damien Comolli engeli

Galatasaray'ın transferine Damien Comolli engeli

30.07.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenilen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında ise 2-1 kaybederek Devler Ligi'ne veda etti. Avrupa Ligi'ne kalabilmek için ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılılarda gözler transfer çevrildi. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom sürpriz bir isim için devreye girse de transfere Damien Comolli'den izin çıkmadı.

Galatasaray'ın transferine Damien Comolli engeli

Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da hedef Avrupa Ligi ve Süper Lig'de başarılı olmak. Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda alınacak isimler kadar takımdan gönderilecekler de merak ediliyor. Fatih Terim, bazı isimlerle yolların ayrılacağının mesajını dün oynanan PSV maçının ardından vermişti. Satış listesine konan yıldızlardan biri de Luyindama oldu.

Yerli stoper arayan Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda Kaan Ayhan, Ozan Kabak ve Mert Çetin bulunuyor. Luyindama'nın durumuna göre de yabancı stoper takviyesi gündemde.

Galatasaray, Berkan Kutlu'yla 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladıGalatasaray, Berkan Kutlu'yla 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

Royal Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 27 yaşındaki Kongolu savunmacının bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Luyindama'nın satılma ihtimaline karşılık Avrupa'da gelecek vadeden sağ ayaklı ve uzun boylu stoperler listeye eklenmeye başladı. Gündeme gelen ilk isim ise Bafode Diakite...

Fransa basınında yer alan haberde Fransa Lig 2'de Toulouse forması giyen 20 yaşındaki stopere bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Damien Comolli'den izin çıkmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Busenaz'dan tarihi galibiyet Busenaz'dan tarihi galibiyet
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Yenilen hatalı goller sonrası ayrılık!Yenilen hatalı goller sonrası ayrılık!
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın ilçe merkezine indi: Evler yanıyor

Yangın ilçe merkezine indi: Evler yanıyor

Marmaris'ten kahreden haber! 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Marmaris'ten kahreden haber! 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Trabzonspor ve Fenerbahçe derken Sörloth'un yeni takımı...

Trabzonspor ve Fenerbahçe derken Sörloth'un yeni takımı...

Galatasaray yeni transferini açıkladı!

Galatasaray yeni transferini açıkladı!

Busenaz'dan tarihi galibiyet

Busenaz'dan tarihi galibiyet

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'dan transfer şov! 10 isim birden

Galatasaray'dan transfer şov! 10 isim birden

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.