Fatih Terim geri dönüyor ama hoca olarak değil! Bu kez mikrofon başında...

Fatih Terim, Türk futboluna geri dönüyor. 28 Mayıs günü oynanacak Liverpool - Real Madrid finalinde Exxen'de yorumculuk yapacak olan Terim, bu işe daha önce de soyunmuştu.

2005 YILINDA YORUMLAMIŞTI

Terim, 2005'teki Milan - Liverpool finalini ve 2011'deki Barcelona - Manchester United finalini de yorumlamıştı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez ekranlarda yer alacak olan Terim'e maçın spikeri olarak Ertem Şener'in eşlik etmesi bekleniyor.

İkili 2005 ve 2011'deki finallerde de ekranda beraberdi.



