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Fatih Terim geri dönüyor ama hoca olarak değil! Bu kez mikrofon başında...

19.05.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sessizliğini koruyan Fatih Terim, sahalara geri dönüyor. Bir süredir takım çalıştırmayan 69 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, bu kez teknik direktör olarak değil yorumcu olarak karşımıza çıkacak. Terim, 28 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yorumcu olacak. Terim'e spiker olarak Ertem Şener'in eşlik etmesi bekleniyor.

Fatih Terim geri dönüyor ama hoca olarak değil! Bu kez mikrofon başında...

Fatih Terim, Türk futboluna geri dönüyor. 28 Mayıs günü oynanacak Liverpool - Real Madrid finalinde Exxen'de yorumculuk yapacak olan Terim, bu işe daha önce de soyunmuştu.

2005 YILINDA YORUMLAMIŞTI

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Terim, 2005'teki Milan - Liverpool finalini ve 2011'deki Barcelona - Manchester United finalini de yorumlamıştı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez ekranlarda yer alacak olan Terim'e maçın spikeri olarak Ertem Şener'in eşlik etmesi bekleniyor.

İkili 2005 ve 2011'deki finallerde de ekranda beraberdi.


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