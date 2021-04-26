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Fatih Terim gitmeye niyeti olmadığını kanıtladı

26.04.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim, sözleşme, kriz ortamı ve istifa davetleri... Fatih Terim tüm bunları kafasında bitirdi, sadece zirveye odaklandı. Öğrencilerini "5 final maçımız var" diyerek motive eden tecrübeli hoca, önümüzdeki sezonun planlarını dahi yapmaya başladı, gitmeye niyeti olmadığını kanıtladı.

Fatih Terim gitmeye niyeti olmadığını kanıtladı

Mayıs ayında yapılacak seçim, sözleşme opsiyonunun devreye girmemesi, Başkan Mustafa Cengiz'in teknik heyet ile oyunculara sözleri ve camiadan kendisine yönelik yapılan sert eleştiriler... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tüm bu krizleri kafasında bitirdi, istifa düşüncesini sildi, zirveyi düşünmeye başladı. Antalya sınavı öncesine kadar son 8 haftada sadece 2 kez kazanan Galatasaray, 1-0'lık galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden tutundu.

OPSİYONUNU TAMAMLAMAK İSTİYOR

Tüm bu kaos ortamını gündeminden atan Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Terim artık sadece son 5 maça odaklandı... Öğrencilerini "Galatasaray son anların takımıdır. 5 final maçımız var" diyerek motive eden tecrübeli hoca, önümüzdeki sezonun planlarını dahi yapmaya başladı! Görevi bırakmaya niyetinin olmadığını gösteren Fatih Terim 3 senelik opsiyonun devreye girmesiyle o süreci tamamlamayı hedeflediğini ispatladı.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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