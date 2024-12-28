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Fatih Terim golcüsünü buldu! Tecrübeli çalıştırıcı ilk transferini Süper Lig devinden yapabilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.12.2024 19:56
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Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab da sürdürme kararı alan Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapabilir. Deneyimli teknik adamın ekibi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fatih Terim golcüsünü buldu! Tecrübeli çalıştırıcı ilk transferini Süper Lig devinden yapabilir
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile 1 yıl opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalayan Fatih Terim takımın başında ilk antrenmanına çıkarken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dikkat çeken performans sergileyen ve ligdeki en golcü üçüncü oyuncu konumunda bulunan Ciro Immobile için sürpriz bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF

fatihterim

İtalyan golcünün, özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden teklif aldığı iddia edilirken bunlardan birinin de Terim'in ekibi Al-Shabab olduğu öğrenildi.

2026 yılına kadar siyah-beyazlılarla sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun, cazip bir teklif gelmesi durumunda Süper Lig kariyerine ara vererek Suudi Arabistan'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.

FATİH TERİM'İN YANINA GİDEBİLİR

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Sezon başında da Suudi Arabistan'dan teklifler alan Immobile'nin, Al Shabab ve Al Wehda'dan gelen teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.

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Fatih Terim Süper Lig son dakika beşiktaş
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