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Fatih Terim GS TV'de açıklama yapacak

19.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Süper Lig'n 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaşanan olaylar ile ilgili kulüp televizyonundan açıklamalarda bulunacak.

Fatih Terim GS TV'de açıklama yapacak

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim Başakşehir maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Kulüp resmi kanalları açıklamanın 17.30'da ekranlara geleceğini duyurdu.

Galatasaray'ın resmi açıklaması...

Erkek futbol takımı Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim’in açıklaması 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 17.30’da GS TV’de yayınlanacaktır. Bilgi kirliliğini önlemek için, resmi sitemiz veya sosyal medya kanallarımızdan yayınlanmayan duyurulara itibar edilmemesini rica ederiz.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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