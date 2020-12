Fatih Terim: Gurur duyulan Galatasaray geliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Fatih Terim, "Türkiye Kupası'na baktığımızda, her turda çok çeşitli sonuçlara rastlıyoruz. Sıkıntılı, sürpriz sonuçlar oluyor. Bugün tur atladığımız için memnunum, Darıca takımını da tebrik ediyorum. İyi mücadele koydular ortaya, başarılar diliyorum. Bazı genç oyuncularımız ve uzun zamandır sıkıntılı olan oyuncularımızdan 11 yaptık. Formayı verdiğimiz oyuncu bırakmamalı ama hakikaten bu sefer hoş görmemiz gereken bir durumdayız. Kimi koronadan 15-20 gündür pek antrenman yapamıyor, kimi sakatlıktan ancak döndü ve uzun zamandır oynamıyor. İstekten, coşkudan memnunum ama herkes de farklı sonuç bekliyor. Bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir. Her iyi oyun için en az sonuç kadar önem vermemize rağmen, Türkiye Kupası'nda özellikle sonuç odaklı olmamız lazım. Her verilen şansın her oyuncu için çok önemli bir fırsat olduğunu da unutmamamız lazım." diye konuştu.