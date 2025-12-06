Montella'dan Dünya Kupası yorumu! ''24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi çok yakınız''

ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi dün Washington D.C.'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin finallere katılması halinde muhtemel rakipleri ve maç programı da netleşirken, teknik direktörümüz Vincenzo Montella'dan kura sonrası açıklamalar geldi.

"ODAĞIMIZ MART AYINDA OYNAYACAĞIMIZ PLAY-OFF MAÇLARI"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimine ilişkin, "Odağımız mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası’nda yer almak istiyoruz" dedi.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye, mart ayındaki play-off’ları geçmesi halinde turnuvada D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada Montella, "Odağımız mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası’na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası’nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.