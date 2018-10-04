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Fatih Terim: Hakemlerden bir şey beklemeyelim

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.10.2018 01:06 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0'lık Porto yenilgisini değerlendirdi. 'Helal olsun' dedirtecek bir oyun oynadık diyen Fatih Terim, tartışılan penaltı pozisyonu için ise "Hakemlerden bir şey beklemeyelim; 50-50 ise, o tarafa verirler" diye konuştu.

Fatih Terim: Hakemlerden bir şey beklemeyelim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Terim, "Bugün söylenecek şey şu; Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir maç oynandı, bir oyun oynandı. Önemli bir taktik anlayışını ortaya koydu çocuklar. Bir Şampiyonlar Ligi maçında daha evvel görmediğimiz pozisyona girdiler. Galatasaray taraftarını ve Türk futbolseverini çok mutlu etmek isterdik ama olmadı, 4 maçımız daha var. Galatasaray taraftarlarına hep sözünü verdim ve 'Helal olsun' dedirtecek bir oyun oynadık. Porto ile oynamak kolay değil, herkes Porto'ya iyi baksın" dedi.

Mağlubiyet nedeniyle yine de üzüntülü olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Bugün müthiş bir gün olabilirdi. Beni sevindiren şey, Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı. Sadece bunu söyleyebilirim, onun dışında hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmez benim mağlubiyetler" ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz'in tartışılan penaltı kararı için konuşan tecrübeli antrenör, "Herkes penaltı gibi diyor ama Michael Oliver'in Juventus - Real Madrid maçındaki penaltıdan sonra daha seçici olduğunu düşünüyorum. O herhalde psikolojik olarak bir travma onda, olmayan bir penaltı verip, kaderi değiştirmişti. Hakemlerden bir şey beklemeyelim; 50-50 ise, o tarafa verirler" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim Porto-Galatasaray

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