Fatih Terim hala görevde! Galatasaray'da inanılmaz iddia

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı camiada şok etkisi yaratmıştı. Başkan Burak Elmas'ın açıklamasında karşılıklı anlaşarak ayrılığın olduğu ifade edilmişti... Fatih Terim'in dün paylaştığı fotoğraftaki sözleşme detayındaki ''tek taraflı fesih'' maddesi gözlerden kaçmamıştı.

GALATASARAY TARAFTARI KAMPANYA BAŞLATTI

Terim, 1974 yılında futbolcuyken Galatasaray’a transfer olduğu fotoğrafı ve son olarak teknik direktörlük görevinden ayrılırken imzaladığı kağıdın fotoğrafını paylaştı. Bu olayın ardından Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmaması için sosyal medyada kampanya başlattı.

RESMİ SİTEDE HALA GÖREVDE

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrıldığı açıklandı ancak resmi sitede henüz bir güncelleme yapılmadı. Galatasaray'ın şu an faal teknik direktörü Fatih Terim gözüküyor. Domenec Torrent antrenmanlara çıkıyor fakat resmi olarak henüz açıklama yapılamadı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Domenec Torrent'i açıklayamamasının sebebi, TFF'nin belirlediği harcama limiti sınırı olduğu iddia ediliyor. Galatasaray'ın harcama limiti 622 milyon TL olarak açıklanmıştı. Hali hazırda Galatasaray'ın liminitinin dolu olması Sarı-Kırmızılıların elini kolunu bağlıyor. 622 milyon TL'lik limitin içinde 21 milyon TL'lik Terim'e ödenecek yıllık ücret var. Bunların yanında yardımcılar Necati Ateş ve Selçuk İnan'a da yaklaşık 5 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor. Bu da toplamda 26 milyon TL'ye denk geliyor.

TORRENT İLE ANLAŞILDI FAKAT...

Galatasaray, Torrent ile anlaştı fakat resmi açıklama henüz yapılamadı. Bunun nedeni Katalan teknik adamın ve yardımcılarının toplam maliyetinin 15 milyon TL olması. Eğer Terim ve yardımcıları sezon sonuna kadar alacaklarından vazgeçmezse Torrent resmi olarak bildirilemeyebilir. Galatasaray yönetimi bu durumla karşılaşırsa başka bir çözüm yöntemi bulup Torrent'i resmen açıklayacak.



