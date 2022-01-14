Fatih Terim için dünyayı sarstılar! Galatasaray taraftarından görülmemiş hareket

Galatasaray'daki görevinden ayrılan Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılı ekibe resmen veda etti. 68 yaşındaki tecrübeli isim yaptığı paylaşımla akıllarda soru işareti bıraktı. Terim'in kullandığı ''Galatasaray'daki son imzam'' ibaresi taraftarları bir hayli üzdü. Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğü tamamen bıraktığını düşünen Galatasaray taraftarı boş durmadı ve inanılması zor bir olaya imza attı.

"SON İMZAM"

Terim, 1974 yılında futbolcuyken Galatasaray’a transfer olduğu fotoğrafı ve son olarak teknik direktörlük görevinden ayrılırken imzaladığı kağıdın fotoğrafını paylaştı. Tecrübeli teknik adamın bu paylaşımı, ‘Bir daha Galatasaray’da çalışmayacak mı?’ sorusunun sorulmasına neden oldu. Galatasaraylı taraftarlar, Terim’in paylaşımına kısa sürede binlerce yorum yaptı.

DÜNYA GÜNDEMİNDE 2. SIRADA

Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'in bu paylaşımının ardından Twitter'da bir kampanya başlattı. Hep birlikte Fatih Terim'e ''#FatihTerimDontLeaveUs'' yani ''Bizi bırakma Fatih Terim'' etiketi açan Sarı-Kırmızılılar, dünya gündemine 2. sırada yer aldı. Twitter'ı dünyada kullanan herkesin görmesini sağladıkları bu etiket sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'den de birçok ismin katıldığı bu kampanya unutulmayacak işler arasında yerini aldı.



