Son dakika: Galatasaraylılar çıldıracak... Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine sürpriz bir şekilde getirilen Torrent'in hamleleri bitmiyor... Geldiği ilk gün çift idman koyan ve oyuncularına sert uyarılarda bulunan İspanyol çalıştırıcı hemen transfer konusuna da el attı. Takımında yaşlı oyuncu istemediğini ifade eden Torrent, Galatasaraylıların çok sevdiği isimlerin başında gelen Muslera için ilginç bir karar verdi...

KALECİ İSTEDİ

Domenec Torrent, Muslera'nın sakatlığından dolayı kalede tecrübeli bir ismin olmadığını ifade etti ve bu mevkiye transfer yapılması için Başkan Burak Elmas ile bir toplantı gerçekleştirdi.

MUSLERA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Başkan Burak Elmas'ın Torrent'in bu cevabına olumlu karşılık vermesinin ardından İspanyol çalıştırıcıdan flaş bir talep geldi. Muslera'nın sözleşmesinin 6 aylığına fesih edilmesini talep eden Torrent, tecrübeli kalecinin yaşından dolayı da takıma dönse bile eski formunu tutamayacağını ifade etti. Bu sebeple kaleye yeni bir kaleci isteyen tecrübeli çalıştırıcı raporlarını Burak Elmas'a iletti.



