Fatih Terim hepsini yolcu etti

21 Aralık 2017'de "Nerede kalmıştık?" tweetiyle Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı. Galatasaray, Terim'le iki kez üst üste şampiyon olurken, Fenerbahçe'de 4, Beşiktaş'ta ise 2 teknik adamla yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal gönderilirken, Beşiktaş'ta da Şenol Güneş ve Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.
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