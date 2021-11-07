Fatih Terim: Hükmen istemem, tekrar edilsin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının tekrar edilmesini istedi ve hükmen galibiyet istemediklerini dile getirdi.

İşte Fatih Terim'in sözleri:

"Lokomotiv Moskova'nın ne kabahati var? Galatasaray hükmen galibiyet ister mi? Ben istemem, oyuncularım da istemez. Kural tekrar diyorsa, tekrar oynarım, mağlup da olabilirim. Lokomotiv ne yapsın? Sen, beni attın da ben 'Hayır' mı dedim? Kimin hatası?"

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçtaki kural hatası iddiası gündeme otururken, sarı-kırmızılılar, kural hatasından dolayı UEFA'ya başvurmuştu.

Karşılaşmanın hakemi Sandro Scharer'in, Lokomotiv Moskova forması giyen Zhivoglyadov'a, Kerem'e faulü sonrası 91.08'de ilk sarı kartı göstermesi, 92.22'de çıkan arbedede de yine kartını çıkardığı kamera görüntülerine yansıdı. Bu durum Rus basını tarafından gündeme getirilirken, sarı-kırmızılı kulüp, konuyla ilgili UEFA'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, hükmen galip sayılmalarını, bunun kabul edilmemesi durumunda maçın tekrarını istediklerini bildirdi.

