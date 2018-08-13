Fatih Terim'i çılgına çeviren olay!

Bafetimbi Gomis’in zam istemesiyle başlayıp, Belhanda ve Feghouli’nin kur sabitlemesine “Hayır” demesiyle süren kriz, Fatih Terim’in en nefret ettiği şeye dönüştü. Üç oyuncu gruplaştı. Hocalık yaptığı hemen hemen her dönemde özellikle gruplaşan oyuncularla baş etmek zorunda kalan Terim bu kez de “Fransızcılar” denmeye başlayan bu grupla uğraşmaya başladı. Feghouli, Belhanda ve Gomis son dönemde birbirinden hiç ayrılmıyor.
KAPILAR DUVAR OLDU
Yönetime karşı yapılacak hamlelerde beraber hareket etmeyi tercih ediyorlar. Terim de bağlantılarını kullanarak üç oyuncu için takım arıyor. Henüz bir sonuç çıkmadı. Dünyanın dört bir yanından üç oyuncu için takım bakılırken, Suudi Arabistan’dan Çin’e, Avrupa’dan Meksika’ya kadar çalınan tüm kapılar duvar oldu.
(AKŞAM)
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