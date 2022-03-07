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Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçı öncesi sosyal medya karıştı!

07.03.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da tüm gözler Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 maçına çevrildi. Ligde bulunduğu konumdan dolayı şampiyonluk umudu kalmayan sarı-kırmızılılarda tek hedef Barcelona'yı devirip yeniden tarih yazmak... Futbolcularıyla toplantı yapan Domenec Torrent, herkesin bu maça konsantre olması gerektiğini ifade etti. Ünlü televizyoncu Ertem Şener de, Galatasaray'ın Barcelona'yı İspanya'da yeneceğini söyledi, sosyal medya yıkıldı...

Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçı öncesi sosyal medya karıştı!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, Perşembe günü Barcelona'nın konuğu olacak. İspanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı için sarı-kırmızılı camiada nefesler tutulmuş durumda. Oyuncusundan personeline kadar herkes bu maça odaklandı. Tüm hazırlıklar Barcelona'yı devirmek için yapılıyor...

"BARCELONA EKSİLERİ OLAN BİR TAKIM"

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İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, oyuncularına Barcelona maçının telafisi olmadığını söyledi. Torrent'in, takımıyla yaptığı toplantıda, "Barcelona, artıları olduğu kadar eksileri de olan bir takım" dedi. Futbolcular da Konya deplasmanının ardından birlik olup, Avrupa Ligi'nde taraftarları mutlu etmek istediklerini ifade etti. Torrent ve yardımcıları, Katalan devini analiz etmeyi sürdürüyor. Konya dönüşü Florya'ya kapanan teknik heyet, rakibin eksiklerinden yararlanacak taktikler üzerinde duruyor.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ ANTRENMANI İSPANYA'DA...

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Barcelona maçının ardından Türkiye'ye dönerek Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray bu maçın ardından tekrar Barcelona ile karşılaşacak. Yoğun ve zorlu fikstüre giren sarı-kırmızılılar Barcelona maçının ardından İspanya'da kalmayı planlıyor. Beşiktaş derbisinin ilk çalışmasını İspanya'da yapılacak. Cuma sabahı Barcelona'daki antrenmanın ardından kafilenin akşam saatlerinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

"GALATASARAY, BARCELONA'YI EVİRE ÇEVİRE..."

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Ünlü televizyoncu Ertem Şener'in Barcelona-Galatasaray maçı ile ilgili yaptığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen ve müthiş bir performans yakalayan Barcelona, Şubat ve Mart aylarında dünya üzerinde en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Galatasaray ise Şubat ve Mart aylarında tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor... Ertem Şener ise bu istatistiğin tam tersine, “Galatasaray, Barcelona'yı Camp Nou'da evire çevire yenecek, devirecek ve gelecek. İnanın bana." ifadelerini kullandı.


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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü Ertem Şener son dakika haberi
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