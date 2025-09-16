SPOR

Fatih Terim için Çekya iddiası güçlenmeye devam ediyor! "Bu birliktelik yaşanırsa..."

Fatih Terim için Çekya Milli Takımı iddiası ortaya atılmıştı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Terim'in Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı ifade edilmişti. Fatih Karagümrük'ün Çek teknik direktörü Marcel Licka, Fatih Terim için açıklamalarda bulundu.

Emre Şen

Fatih Terim için çok sürpriz bir iddia ortaya atılarak Çek Milli Takımı için göreve başlayabileceği ifade edilmişti. Son olarak 2023-24 sezonunda Yunan ekibi Panathinaikos'u, 2024-25 sezonunda ise Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim için Çekya Milli Takımı iddiası gündeme gelmişti. Fatih Karagümrük'ün Çek teknik direktörü Marcel Licka, Fatih Terim'le ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"ÇEKYA BİRLİKTELİĞİ İLGİNÇ OLABİLİR"

Fatih Terim için Çekya iddiası güçlenmeye devam ediyor! "Bu birliktelik yaşanırsa..." 1

Licka, "Fatih Terim ve Çekya Milli Takımı birlikteliği ilginç olabilir. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da başarıları olan bir isim. Galatasaray ile UEFA Kupasını kazandı. Birkaç kez milli takımı çalıştırdı. Çok büyük bir tecrübeden bahsediyoruz. Fakat kolay da değil" dedi.

"KAFAMDA BİR TEK SORU İŞARETİ VAR"

Fatih Terim için Çekya iddiası güçlenmeye devam ediyor! "Bu birliktelik yaşanırsa..." 2

Sözlerine devam eden Licka, "Bir de kafamda bir soru işareti var. Çekya Milli Takımı'nın tarihinde yabancı hoca çalıştı mı bundan eminim değilim. Bu birliktelik yaşanırsa ilginç bir senaryo görebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

