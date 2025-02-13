SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. Fatih Terim için kabus gibi gece! 10 kişi rakibine 90+6'da yedikleri golle mağlup oldular... Tecrübeli hoca bir ilki yaşadı

Fatih Terim için kabus gibi gece! 10 kişi rakibine 90+6'da yedikleri golle mağlup oldular... Tecrübeli hoca bir ilki yaşadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2025 20:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in öğrencileri sahasında Al-Qadsiah ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip olurken Terim aldığı bu yenilgiyle büyük bir şok yaşadı ve Suudi Arabistan kariyerinde bir ilki de tecrübe etmiş oldu. İşte detaylar...

Fatih Terim için kabus gibi gece! 10 kişi rakibine 90+6'da yedikleri golle mağlup oldular... Tecrübeli hoca bir ilki yaşadı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, kendi sahasında Al-Qadsiah ile karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Terim'in öğrencileri rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Mücadele gol perdesi maçın 16. dakikasında açıldı. 16. dakikada Cristian Guanca skoru 1-0'a getirirken ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının henüz başında Al-Qadsiah, 49. dakikada Julian Quinones'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

79'DA 10 KİŞİ KALDILAR

67ae272094412112

Al Shabab, 68. dakikada Haroune Camara'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Ancak Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

90+6'DA YIKILDILAR

Screenshot_2

Buna rağmen Al-Qadsiah, 83. dakikada Ali Hazzazi'nin golüyle skoru 2-2 yaptı ve 90+6. dakikada Julian Quinones'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.

TERİM İLKİ YAŞADI

Screenshot_1

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim yönetiminde Al Shabab iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 32 puanla 6. sırada kaldı. Al-Qadsiah ise 44 puanla 3. basamağa yükseldi.

Bu sonuçla Al Shabab puanını 32'de tutarken, Al-Qadsiah 44 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Al Shabab deplasmanda Al Taawon ile karşılaşacak. Al-Qadsiah ise sahasında Akhdoud'u konuk edecek.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Suudi Arabistan son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Maça saatler kala heyecanlandıran haber! Onlar da tribünde...

Maça saatler kala heyecanlandıran haber! Onlar da tribünde...

Yüksek yargıda 'Hakan Şükür' önlemi: Yeni yasa geliyor

Yüksek yargıda 'Hakan Şükür' önlemi: Yeni yasa geliyor

Yasa çıkmadan değer kazandılar! 100 bin liralık araç 400 bin oldu

Yasa çıkmadan değer kazandılar! 100 bin liralık araç 400 bin oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi netleşti! Yerli mi, yabancı mı? İşte resmi açıklama...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi netleşti! Yerli mi, yabancı mı? İşte resmi açıklama...

Icardi'den Jose Mourinho'ya jet hızında cevap! Paylaştığı görsel binlerce beğeni aldı...

Icardi'den Jose Mourinho'ya jet hızında cevap! Paylaştığı görsel binlerce beğeni aldı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.