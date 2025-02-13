Fatih Terim için kabus gibi gece! 10 kişi rakibine 90+6'da yedikleri golle mağlup oldular... Tecrübeli hoca bir ilki yaşadı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, kendi sahasında Al-Qadsiah ile karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Terim'in öğrencileri rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Mücadele gol perdesi maçın 16. dakikasında açıldı. 16. dakikada Cristian Guanca skoru 1-0'a getirirken ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının henüz başında Al-Qadsiah, 49. dakikada Julian Quinones'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

79'DA 10 KİŞİ KALDILAR

Al Shabab, 68. dakikada Haroune Camara'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Ancak Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

90+6'DA YIKILDILAR

Buna rağmen Al-Qadsiah, 83. dakikada Ali Hazzazi'nin golüyle skoru 2-2 yaptı ve 90+6. dakikada Julian Quinones'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.

TERİM İLKİ YAŞADI

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim yönetiminde Al Shabab iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşadı ve 32 puanla 6. sırada kaldı. Al-Qadsiah ise 44 puanla 3. basamağa yükseldi.

Bu sonuçla Al Shabab puanını 32'de tutarken, Al-Qadsiah 44 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Al Shabab deplasmanda Al Taawon ile karşılaşacak. Al-Qadsiah ise sahasında Akhdoud'u konuk edecek.