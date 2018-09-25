Fatih Terim Igor Tudor'un gerisinde kaldı

Hırvat teknik adam Igor Tudor döneminde ligde 15 deplasmanda 7 galibiyet- 2 beraberlik-6 yenilgi istatistiğine sahip sarı-kırmızılı takım, attığı 25 gole karşılık kalesinde 27 gol gördü. Hırvat hocayla deplasmanda yüzde 40 olan yenilme oranı Tudor'dan bayrağı alan Fatih Terim'in döneminde yüzde 42'ye çıktı. Galatasaray'ın başında bu son döneminde ligde 12 dış saha maçına çıkan İmparator 6 galibiyet-5 yenilgi-1 beraberlik gördü.
"Galatasaray için deplasman fobisi olmaz" diyen Fatih Terim'le dış sahada 17 gol atan sarı-kırmızılılar rakiplerine de 17 kez gol izni verdi.
(SABAH)
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