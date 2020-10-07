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Fatih Terim ile yönetimin arası iyice geriliyor! İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.10.2020 18:58 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanında ilk yenilgisini alan Galatasaray'da, sular durulmuyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, transfer konusunda isteğini belirtmesine rağmen adım atılmayınca, yönetimle arasındaki köprüleri attı. Tecrübeli teknik adam yönetimin o isteğini de reddetti. İşte detaylar...

Fatih Terim ile yönetimin arası iyice geriliyor! İşte detaylar...

Transfer dönemini çok büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Galatasaray'da ipler gerildi.İstediği isimlerin alınmaması üzerine isyan bayrağı açan teknik direktör Fatih Terim'in Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilere büyük tepki gösterdiği belirtiliyor.

YÖNETİM DE İSYANDAN HABERDAR

Terim'in yönetime tepkisini Florya'da herkesin duyabileceği bir şekilde dile getirdiği iddia ediliyor. Tecrübeli hocanın bu isyanından yönetimin de haberdar olduğu öğrenildi.

TALEPLERİ GERİ ÇEVİRİYOR!

Gelen bilgilere göre Fatih Terim transfer hüsranın ardından yönetimle arasına mesafe de koydu. Başarılı teknik adam iddialara göre yönetimin 'görüşme' taleplerini geri çeviriyor.

BU KRİZ NASIL BİTECEK?

Basın toplantılarında da tepkisini isim vermeden üstü kapalı şekide dile getiren Fatih Terim'in yönetimle yaşadığı krizin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

YAŞANAN İLK SORUN DEĞİL

Fatih Terim ve yönetim arasında transfer çatlağı ilk kez oluşmadı. Tecrübeli hoca, 2018-19 sezonunda yönetimle forvet krizi yaşamış, yine bu sezonun devre arasında Ozan Kabak'ın satılması Terim'i istifa noktasına getirmişti.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
kaçacak
eldeki kadro fazlasiyla yeter oynatmayı bilene
@fhaslak69 sen maç izlemiyorsun herhalde oyuncularda karaktersizlik had safhada! hepsindeğil ama takımın bel kemiği dediğin oyuncular geçen seneden beridir pislik yapıyorlar!
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