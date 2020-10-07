Fatih Terim ile yönetimin arası iyice geriliyor! İşte detaylar...

Transfer dönemini çok büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Galatasaray'da ipler gerildi.İstediği isimlerin alınmaması üzerine isyan bayrağı açan teknik direktör Fatih Terim'in Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilere büyük tepki gösterdiği belirtiliyor.

YÖNETİM DE İSYANDAN HABERDAR

Terim'in yönetime tepkisini Florya'da herkesin duyabileceği bir şekilde dile getirdiği iddia ediliyor. Tecrübeli hocanın bu isyanından yönetimin de haberdar olduğu öğrenildi.

TALEPLERİ GERİ ÇEVİRİYOR!

Gelen bilgilere göre Fatih Terim transfer hüsranın ardından yönetimle arasına mesafe de koydu. Başarılı teknik adam iddialara göre yönetimin 'görüşme' taleplerini geri çeviriyor.

BU KRİZ NASIL BİTECEK?

Basın toplantılarında da tepkisini isim vermeden üstü kapalı şekide dile getiren Fatih Terim'in yönetimle yaşadığı krizin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

YAŞANAN İLK SORUN DEĞİL

Fatih Terim ve yönetim arasında transfer çatlağı ilk kez oluşmadı. Tecrübeli hoca, 2018-19 sezonunda yönetimle forvet krizi yaşamış, yine bu sezonun devre arasında Ozan Kabak'ın satılması Terim'i istifa noktasına getirmişti.

