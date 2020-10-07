Fatih Terim ile yönetimin arası iyice geriliyor! İşte detaylar...

Transfer dönemini çok büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Galatasaray'da ipler gerildi.İstediği isimlerin alınmaması üzerine isyan bayrağı açan teknik direktör Fatih Terim'in Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilere büyük tepki gösterdiği belirtiliyor.
Terim'in yönetime tepkisini Florya'da herkesin duyabileceği bir şekilde dile getirdiği iddia ediliyor. Tecrübeli hocanın bu isyanından yönetimin de haberdar olduğu öğrenildi.
Gelen bilgilere göre Fatih Terim transfer hüsranın ardından yönetimle arasına mesafe de koydu. Başarılı teknik adam iddialara göre yönetimin 'görüşme' taleplerini geri çeviriyor.
Basın toplantılarında da tepkisini isim vermeden üstü kapalı şekide dile getiren Fatih Terim'in yönetimle yaşadığı krizin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.
Fatih Terim ve yönetim arasında transfer çatlağı ilk kez oluşmadı. Tecrübeli hoca, 2018-19 sezonunda yönetimle forvet krizi yaşamış, yine bu sezonun devre arasında Ozan Kabak'ın satılması Terim'i istifa noktasına getirmişti.
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